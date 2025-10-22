Ghoulam: “Inter sa di essere forte, il Napoli si sta cercando. Finita 6-2 ma…”

L'ex calciatore del Napoli ha detto la sua su Skysport a proposito della gara dell'Inter contro l'Union e di quella della squadra di Conte contro il PSV

22 ottobre 2025

Faouzi Ghoulam, ospite di Skysport, ha commentato le gare di Champions e si è soffermato anche sull'Interoltre che sulla prossima rivale dei nerazzurri in campionato, la sua ex squadra, il Napoli: «Il Napoli è mancato di cazzimma e personalità. In Champions si è vista una squadra fortissima, fatta di campioni, con grande capacità e che sa di essere forte, l'Inter. E un'altra squadra che ancora si sta cercando, che sta ancora cercando il modulo e di inserire i giocatori», ha sottolineato.

«Il calcio è fatto di errori individuali che gli azzurri hanno pagato caro. Non c'è stata una cosa che faceva pensare che il Napoli si stesse riprendend. Finisce sei a due ma poteva finire anche con un punteggio più largo per il PSG», ha aggiunto.

«Il Napoli ha perso solidità difensiva, non è solo da oggi che Conte dice che i giocatori fanno fatica: sta dicendo da diverso tempo che i giocatori non si sono inseriti e non è semplice per chi viene da campionati diversi adattarsi subito a questa squadra e al campionato italiano che richiede di più, soprattutto un allenatore come Conte richiede tantissimo», ha detto anche.

«Esposito è giovane, sta facendo cose interessanti per una squadra importante e gli va dato quello che merita», ha detto l'ex calciatore dell'attaccante nerazzuro.

