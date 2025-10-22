Buone notizie arrivano per l'allenatore dalla vittoria a Bruxelles: la prima rete in CL dell'italiano e l'ennesimo gol di Lautaro

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 12:52)

Dopo la vittoria dell'Inter contro l'Union SG per quattro a zero, sono diverse le buone notizie per Chivu. La sua squadra arriva da sette vittorie consecutive, ha trovato la terza in Champions, nove punti fatti senza subire gol e questo è uno dei dati più importanti, sottolineano a Skysport.

La classifica in Europa sorride e sorride anche il mister che sembra aver trovato la chiave di volta per prendersi l'Inter. Lo dicono i numeri sul campo, lo dicono i calciatori quando parlano di lui e della fiducia che sta dando all'ambiente. Tra le notizie positive della serata a Bruxelles anche quella che riguarda Lautaro Martinez: 11 gol nel 2025 in Champions. Un dato che rende difficile rinunciare a lui anche nei periodi di stanchezza come questo, in cui c'è stata la Nazionale di mezzo. Ci sarà ancora lui contro il Napoli nella sfida di sabato pomeriggio quando accanto a lui dovrebbe tornare Bonny, data l'assenza di Thuram. L'ex Parma, che ha segnato il gol decisivo con la Roma, ha ispirato il suo compagno di reparto, Pio Esposito.

La mano di Chivu — Il giovane attaccante italiano ha fornito l'assist a Lautaro per la rete del due a zero, poi ha sbagliato due gol facili. "E lì probabilmente c'è stato il tocco di Chivu - ha spiegato sul canale satellitare l'inviato a bordo campo Matteo Barzaghi - perché il mister dalla panchina lo ha chiamato e gli ha detto: "Va bene così, non ti preoccupare" e poi è arrivato il gol.

(Fonte: SS24)