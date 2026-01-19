Sarà il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, in programma martedì 20 gennaio e valida per la League Phase di Champions League.
Inter-Arsenal, arbitra il portoghese Joao Pinheiro: un solo incrocio in passato
Sarà il portoghese l'arbitro della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, in programma martedì 20 gennaio
Al VAR ci sarà il suo connazionale Tiago Martins. Di seguito la designazione completa:
Arbitro: João Pinheiro
Assistenti: Bruno Jesus e Luciano Maia
Quarto uomo: João Gonçalves
Video Assistant Referee: Tiago Martins
Assistente Video Assistant Referee: Carlos del Cerro Grande
Joao Pinheiro ha già diretto una partita dell'Inter: il precedenti risale al 26 novembre 2024, quando i nerazzurri riuscirono a vincere per 1-0 contro il Lipsia.
