I nerazzurri scendono in campo a San Siro per la settima giornata della fase campionato: si gioca martedì 20 gennaio alle ore 21:00

L'Arsenal è a punteggio pieno, a quota 18 punti in Champions League: in questa campagna Europea ha raccolto solo vittorie contro Atletico Bilbao, Olympiacos, Atletico Madrid, Slavia Praga, Bayern Monaco e Bruges.

L'Arsenal ha una differenza reti di +16 in questa UEFA Champions League (17 gol segnati, uno subito). Solo una squadra inglese ha avuto un dato migliore nelle prime sei partite di una singola edizione del torneo (dal 1992/93): il Liverpool di Jürgen Klopp nel 2017/18 (+17 – 23 gol fatti, sei subiti).

Il miglior marcatore della rosa è Gabriel Martinelli, a quota 9 centri stagionali. Il numero 11 dell'Arsenal ha segnato in tutte le cinque gare di questa UEFA Champions League (cinque reti), e potrebbe registrare la più lunga striscia di gare consecutive in gol da parte di un giocatore brasiliano nella competizione (sei), superando le serie di cinque match di Neymar (in due occasioni, 2015 e 2017) e Jardel nel 1999.

In Premier League l'Arsenal è al primo posto in classifica con 49 punti guadagnati dopo 21 giornate frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte con 40 gol segnati e 14 subiti. In Campionato i Gunners hanno una striscia aperta di 6 risultati utili (5 vittorie e un pareggio) oltre ad avere la miglior difesa della competizione.

(Fonte: Inter.it)