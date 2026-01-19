Torna la Champions League. L'Inter dopo le sfide contro Ajax, Slavia Praga, Union SG, Kairat Almaty, Atletico Madrid e Liverpool torna in campo per affrontare l'Arsenal nel primo match europeo del 2026.
Inter-Arsenal, i precedenti: da Cruz e Martins a Vieri e Calhanoglu, il bilancio
La super sfida contro i Gunners valida per la settima giornata della fase campionato è in programma martedì 20 gennaio a San Siro con fischio d'inizio alle ore 21:00.
INTER-ARSENAL | I PRECEDENTI
L'Inter ospiterà l'Arsenal per il secondo anno consecutivo, dopo che nella League Phase 2024/25 i nerazzurri ottennero un'importante vittoria per 1-0 grazie al un gol su rigore di Hakan Calhanoglu. Gli unici altri precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2003/04: un doppio incrocio con risultati opposti. Il 17 settembre, nello storico impianto di Highbury, l'Inter si impose 3-0 con i gol di Cruz, Van der Meyde e Martins. Una partita leggendaria, ricordata per il fantastico gol di Van der Meyde e anche per la super prestazione di Francesco Toldo, che parò un rigore a Thierry Henry. Due mesi più tardi il ritorno a San Siro, con un netto successo della squadra inglese: 1-5 (gol di Vieri per l'Inter, doppietta di Henry e gol di Ljungberg, Edu e Pires per i londinesi).
17-09-2003, Arsenal FC-Inter 0-3 - 21' Cruz, 24' Van der meyde, 41' Martins
25-11-2003, Inter-Arsenal FC 1-5 - 25' Henry, 32' Vieri, 49' Ljungberg, 85' Henry, 88' Edu, 89' Pires
06-11-2024, Inter-Arsenal FC 1-0 - 48' Calhanoglu(Rig)
