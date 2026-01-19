L'Inter ospiterà l'Arsenal per il secondo anno consecutivo, dopo che nella League Phase 2024/25 i nerazzurri ottennero un'importante vittoria per 1-0 grazie al un gol su rigore di Hakan Calhanoglu. Gli unici altri precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2003/04: un doppio incrocio con risultati opposti. Il 17 settembre, nello storico impianto di Highbury, l'Inter si impose 3-0 con i gol di Cruz, Van der Meyde e Martins. Una partita leggendaria, ricordata per il fantastico gol di Van der Meyde e anche per la super prestazione di Francesco Toldo, che parò un rigore a Thierry Henry. Due mesi più tardi il ritorno a San Siro, con un netto successo della squadra inglese: 1-5 (gol di Vieri per l'Inter, doppietta di Henry e gol di Ljungberg, Edu e Pires per i londinesi).