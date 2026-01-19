Torna la Champions League. L'Inter torna in campo per affrontare l'Arsenal nel primo match europeo del 2026

Marco Macca Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 04:02)

Torna la Champions League. L'Inter dopo le sfide contro Ajax, Slavia Praga, Union SG, Kairat Almaty, Atletico Madrid e Liverpool torna in campo per affrontare l'Arsenal nel primo match europeo del 2026. La super sfida contro i Gunners valida per la settima giornata della fase campionato è in programma martedì 20 gennaio a San Siro con fischio d'inizio alle ore 21:00.

INTER-ARSENAL | I PRECEDENTI — L'Inter ospiterà l'Arsenal per il secondo anno consecutivo, dopo che nella League Phase 2024/25 i nerazzurri ottennero un'importante vittoria per 1-0 grazie al un gol su rigore di Hakan Calhanoglu. Gli unici altri precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2003/04: un doppio incrocio con risultati opposti. Il 17 settembre, nello storico impianto di Highbury, l'Inter si impose 3-0 con i gol di Cruz, Van der Meyde e Martins. Una partita leggendaria, ricordata per il fantastico gol di Van der Meyde e anche per la super prestazione di Francesco Toldo, che parò un rigore a Thierry Henry. Due mesi più tardi il ritorno a San Siro, con un netto successo della squadra inglese: 1-5 (gol di Vieri per l'Inter, doppietta di Henry e gol di Ljungberg, Edu e Pires per i londinesi).

17-09-2003, Arsenal FC-Inter 0-3 - 21' Cruz, 24' Van der meyde, 41' Martins 25-11-2003, Inter-Arsenal FC 1-5 - 25' Henry, 32' Vieri, 49' Ljungberg, 85' Henry, 88' Edu, 89' Pires 06-11-2024, Inter-Arsenal FC 1-0 - 48' Calhanoglu(Rig).

L'AVVERSARIO | L'ARSENAL — L'Arsenal è a punteggio pieno, a quota 18 punti in Champions League: in questa campagna Europea ha raccolto solo vittorie contro Atletico Bilbao, Olympiacos, Atletico Madrid, Slavia Praga, Bayern Monaco e Bruges. L'Arsenal ha una differenza reti di +16 in questa UEFA Champions League (17 gol segnati, uno subito). Solo una squadra inglese ha avuto un dato migliore nelle prime sei partite di una singola edizione del torneo (dal 1992/93): il Liverpool di Jürgen Klopp nel 2017/18 (+17 – 23 gol fatti, sei subiti).

Il miglior marcatore della rosa è Gabriel Martinelli, a quota 9 centri stagionali. Il numero 11 dell'Arsenal ha segnato in tutte le cinque gare di questa UEFA Champions League (cinque reti), e potrebbe registrare la più lunga striscia di gare consecutive in gol da parte di un giocatore brasiliano nella competizione (sei), superando le serie di cinque match di Neymar (in due occasioni, 2015 e 2017) e Jardel nel 1999.

In Premier League l'Arsenal è al primo posto in classifica con 49 punti guadagnati dopo 21 giornate frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte con 40 gol segnati e 14 subiti. In Campionato i Gunners hanno una striscia aperta di 6 risultati utili (5 vittorie e un pareggio) oltre ad avere la miglior difesa della competizione.