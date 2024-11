Inter-Arsenal è tra le partite clou della quarta giornata della nuova Champions League. Entrambe le squadre sono imbattute a quota sette punti (due vittorie e un pareggio) dopo le prime tre partite. Simone Inzaghi conferma le indiscrezioni di FcInter1908.it lanciando dal 1' Yann Bisseck. Con Alessandro Bastoni non al meglio, il tecnico nerazzurro preferisce non rischiare, in vista anche della gara di domenica contro il Napoli.