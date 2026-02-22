FC Inter 1908
Champions League – Ecco chi è l’arbitro di Inter-Bodo Glimt

Un arbitro spagnolo è stato designato dall'Uefa per dirigere Inter-Bodo/Glimt, ritorno dei playoff di Champions League
Matteo Pifferi Redattore 

L'arbitro spagnolo Alejandro Hernández è stato designato dall'Uefa per dirigere Inter-Bodo/Glimt, ritorno dei playoff di Champions League in programma a San Siro martedì prossimo alle 21.

I nerazzurri devono rimontare il 3-1 subito all'andata in Norvegia. Anche gli assistenti sono spagnoli, rispettivamente Jose naranjo e Diego Sanchez Rojo.

Il quarto uomo è José Luis Munuera mentre al VAR c'è Carlos del Cerro Greande, l'AVAR, invece, è Guillermo Cuadra Fernandez. Ecco la designazione completa.

Referee

Alejandro Hernández ESP

Assistant referees

José Naranjo ESP

Diego Sánchez Rojo ESP

Fourth official

José Luis Munuera ESP

Video Assistant Referee

Carlos del Cerro Grande ESP

Assistant Video Assistant Referee

Guillermo Cuadra Fernandez ESP

