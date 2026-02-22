Champions League – Ecco chi è l’arbitro di Inter-Bodo Glimt

L'arbitro spagnolo Alejandro Hernández è stato designato dall'Uefa per dirigere Inter-Bodo/Glimt, ritorno dei playoff di Champions League in programma a San Siro martedì prossimo alle 21.
I nerazzurri devono rimontare il 3-1 subito all'andata in Norvegia. Anche gli assistenti sono spagnoli, rispettivamente Jose naranjo e Diego Sanchez Rojo.
Il quarto uomo è José Luis Munuera mentre al VAR c'è Carlos del Cerro Greande, l'AVAR, invece, è Guillermo Cuadra Fernandez. Ecco la designazione completa.
Referee
Alejandro Hernández ESP
Assistant referees
José Naranjo ESP
Diego Sánchez Rojo ESP
Fourth official
José Luis Munuera ESP
Video Assistant Referee
Carlos del Cerro Grande ESP
Assistant Video Assistant Referee
Guillermo Cuadra Fernandez ESP
