L'Inter parte per la Norvegia dove domani affronterà il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League senza due pedine importanti: Calhanoglu e Frattesi.
Sky – Inter, niente Bodo per Calhanoglu e Frattesi: le condizioni dei due centrocampisti
Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Non partono per la Norvegia Calhanoglu e Frattesi. Per il turco affaticamento muscolare al quadricipite gamba destra e non si vuole correre alcun rischio con il campo sintetico. Per Frattesi sindrome gastrointestinale con febbre".
