Sky – Inter, niente Bodo per Calhanoglu e Frattesi: le condizioni dei due centrocampisti

L'Inter parte per la Norvegia dove domani affronterà il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League senza due pedine importanti
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter parte per la Norvegia dove domani affronterà il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League senza due pedine importanti: Calhanoglu e Frattesi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Non partono per la Norvegia Calhanoglu e Frattesi. Per il turco affaticamento muscolare al quadricipite gamba destra e non si vuole correre alcun rischio con il campo sintetico. Per Frattesi sindrome gastrointestinale con febbre".

