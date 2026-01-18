FC Inter 1908
Torna la Champions League: martedì Inter-Arsenal, le attività di vigilia - immagine 1
Martedì 20 gennaio alle ore 21:00 l'Inter affronterà a San Siro l'Arsenal per la settima giornata della fase campionato della Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Martedì 20 gennaio alle ore 21:00 l'Inter affronterà a San Siro l'Arsenal per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 19 gennaio.

    • 11:00 ora locale (12:00 ora italiana) - Allenamento Arsenal | Sobha Realty Training Centre, London Colney

    • 11:30 - Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • 14:00 - Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • 19:00 - Conferenza stampa ufficiale Arsenal | Stadio San Siro, Milano

