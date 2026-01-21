L'ex attaccante nerazzurro ha commentato su Skysport la sconfitta dei nerazzurri contro in Champions

21 gennaio 2026

«È cominciata male, andata in svantaggio subito, ha avuto qualche occasioni che se passava era un'altra partita. L'Arsenal è più forte, sta meglio di tutti e sta facendo grandissime cose, era una brutta avversaria da affrontare in questo momento. Non era semplice». Goran Pandev, dopo la sconfitta dell'Inter contro la formazione di Arteta, ha detto la sua su Skysport, dal tavolo degli opinionisti.

L'ex attaccante dell'Inter ha anche aggiunto: «I due punti che mancano sono quelli contro Atletico e Liverpool».

«Una serata negativa per l'Inter ma due giovani, Esposito e Sucic, hanno fatto bene questa sera. Con Marotta parlavamo di ringiovanire la squadra, ma ci sono questi due elementi già nel gruppo e sono inseriti benissimo. Il croato è stato il miglior per l'Inter questa sera. Ha fatto una grandissima partita e poteva segnare il secondo gol se fosse stato più egoista. Gli piace più fare assist. Anche Esposito ha fatto una gara intensa e in cinque minuti è andata più volte al tiro. Sono due giocatori molto importanti»,, ha aggiunto poi anche riferendosi a due note positive della serata.

(Fonte: SS24)