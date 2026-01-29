L'ex calciatore ha detto la sua sul momento dei nerazzurri, sul raggiungimento dei play-off e ha fatto un paragone con la squadra di Inzaghi

Paolo Di Canio, su Skysport, ha parlato dell'Inter di Chivu, della vittoria contro il Borussia che non ha comunque permesso il passaggio diretto agli ottavi di CL. L'Inter è riuscita a fare 15 punti ed è decima in classifica. L'urna di Nyon deciderà se sfiderà il Bodo o il Benfica di Mourinho.

L'ex giocatore ha parlato del momento dei nerazzurri sottolineato: «La squadra di Inzaghi è arrivata con umiltà nelle finali degli anni passati. Non ha mai dominato le partite. Col Bayern, con il Barcellona, ha controbattuto, ha lottato con umiltà. In partite decisive, come nei derby, non c'è bisogno di caricare. Quello che è mancato in campionato, l'umiltà di non fare sette tacchi a centrocampo con il Parma, con la Lazio quando stavi vincendo il campionato, avevi vinto il campionato ma hai continuato a fare un gioco libero, spensierato, che ti ha fatto pagare in Serie A e quello sta tutto nell'allenatore».

«Per questo ho detto che la sfida per Chivu è di continuare, con il doppio vestito, al netto delle difficoltà come infortuni e scelte, in CL così, in campionato stradominante, ma quando serve palla in tribuna e tutti a respirare sotto linea palla, voglio il risultato. Questa è la sfida dell'Inter: è mancata in questo. Non è che non ha fatto un buon lavoro in questi anni con due finali, ma il campionato lo ha perso due volte e quello è davanti agli occhi di tutti», ha aggiunto l'ex calciatore.

