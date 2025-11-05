Paolo Condò , a Skysport, ha detto la sua sull'Inter prima della gara contro il Kairat Almaty. «La cosa basilare sono i risultati, questa è l'ultima di quattro partite facili che ha l'Inter, il resto delle gare in CL sono complicate. Giusto arrivarci con una certa differenza reti oltre che con 12 punti», ha sottolineato sul percorso in Champions League del club nerazzurro.

«L'Inter sta facendo il suo dovere fino in fondo. Certo ha avuto avversarie abbordardabili, ma finora è nove a zero. Spererei arrivi stasera al top perché con tre gol di scarto va in testa e supera il Bayern e va in testa. Sono le altre italiane che hanno fatto due vittorie in tutto finora. Per l'Atalanta è complicata ma serve il colpo d'ala», ha concluso.