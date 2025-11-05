FC Inter 1908
Condò: “Inter, basilari i risultati. Le prossime 4 in CL sono difficili. Con tre gol di scarto…”

Il giornalista ha detto la sua sulla gara contro il Kairat prima del fischio d'inizio della sfida di San Siro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Paolo Condò, a Skysport, ha detto la sua sull'Interprima della gara contro il Kairat Almaty. «La cosa basilare sono i risultati, questa è l'ultima di quattro partite facili che ha l'Inter, il resto delle gare in CL sono complicate. Giusto arrivarci con una certa differenza reti oltre che con 12 punti», ha sottolineato sul percorso in Champions League del club nerazzurro.

«L'Inter sta facendo il suo dovere fino in fondo. Certo ha avuto avversarie abbordardabili, ma finora è nove a zero. Spererei arrivi stasera al top perché con tre gol di scarto va in testa e supera il Bayern e va in testa. Sono le altre italiane che hanno fatto due vittorie in tutto finora. Per l'Atalanta è complicata ma serve il colpo d'ala», ha concluso.

