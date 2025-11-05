Goran Pandev, ospite negli studi di Skysport, ha parlato dell'Inter prima della gara contro il Kairat. L'ex attaccante nerazzurro a proposito della squadra del suo ex compagno Chivu - che ha parlato di Lautaro Martinez nella conferenza stampa della vigilia - ha detto: «La frase sul devi sorridere di più mi era capitata? Ma forse è il suo carattere, anche quando fa gol Lautaro è sempre lo stesso».

«Ma deve essere felice perché sta all'Inter, una grande squadra e si è tolto anche grandi soddisfazioni. Ha avuto anche delle offerte ma ha scelto di restare e deve essere felice». Un protagonista dell'Inter questa sera? Speriamo sorrida Lautaro e che segni questa sera», ha aggiunto l'ex interista.