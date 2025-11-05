FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Pandev: “Sorriso Lautaro? Ma quello è il suo carattere. Ha scelto di restare e deve…”

coppe

Pandev: “Sorriso Lautaro? Ma quello è il suo carattere. Ha scelto di restare e deve…”

Pandev: “Sorriso Lautaro? Ma quello è il suo carattere. Ha scelto di restare e deve…” - immagine 1
Le parole dell'ex attaccante nerazzurro su Lautaro e sulle parole di Chivu ("Sorrida di più")
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Goran Pandev, ospite negli studi di Skysport, ha parlato dell'Interprima della gara contro il Kairat. L'ex attaccante nerazzurro a proposito della squadra del suo ex compagno Chivu - che ha parlato di Lautaro Martinez nella conferenza stampa della vigilia - ha detto: «La frase sul devi sorridere di più mi era capitata? Ma forse è il suo carattere, anche quando fa gol Lautaro è sempre lo stesso». 

Pandev: “Sorriso Lautaro? Ma quello è il suo carattere. Ha scelto di restare e deve…”- immagine 2
Getty Images

«Ma deve essere felice perché sta all'Inter, una grande squadra e si è tolto anche grandi soddisfazioni. Ha avuto anche delle offerte ma ha scelto di restare e deve essere felice». Un protagonista dell'Inter questa sera? Speriamo sorrida Lautaro e che segni questa sera», ha aggiunto l'ex interista.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Inter-Kairat, formazioni UFFICIALI: riposano tre big, c’è Lautaro! E a centrocampo…
Sabatini: “Brutta figura del Napoli in CL e risultati miseri”. Poi staffilata a Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA