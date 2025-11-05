Inter-Kairat, formazioni UFFICIALI: riposano tre big, c’è Lautaro! E a centrocampo…

In porta c'è Sommer, la difesa sarà composta da Bisseck e Carlos Augusto come braccetti mentre il perno centrale è De Vrij. Riposano, dunque, Akanji e Bastoni, inizialmente in panchina.

Dumfries e Dimarco sono i due esterni del centrocampo, Barella giocherà in cabina di regia con Calhanoglu in panchina. Le due mezzali sono Frattesi e Zielinski. Davanti, invece, sarà Pio Esposito a fare da spalla a Lautaro.