Tutto confermato, secondo le previsioni della vigilia: Cristian Chivu ha scelto la formazione ufficiale dell'Inter che affronterà, alle ore 21.00 a San Siro, il Kairat.
Inter-Kairat, formazioni UFFICIALI: riposano tre big, c’è Lautaro! E a centrocampo…
In porta c'è Sommer, la difesa sarà composta da Bisseck e Carlos Augusto come braccetti mentre il perno centrale è De Vrij. Riposano, dunque, Akanji e Bastoni, inizialmente in panchina.
Dumfries e Dimarco sono i due esterni del centrocampo, Barella giocherà in cabina di regia con Calhanoglu in panchina. Le due mezzali sono Frattesi e Zielinski. Davanti, invece, sarà Pio Esposito a fare da spalla a Lautaro.
FORMAZIONI UFFICIALI INTER-KAIRAT—
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 13. J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 53 Alexiou, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): 77 Anarbekov; 24 Mrynskiy, 25 Shirobokov, 80 Sorokin, 3 Luís Mata; 4 Kassabulat, 15 Arad; 55 Gromyko, 7 Jorginho, 9 Satpayev; 26 Edmilson.
A disposizione: 1 Zarutskiy, 82 Kalmurza, 5 Kurgin, 6 Sadybekov, 10 Zaria, 17 Baibek, 18 D. Glazer, 20 Tapalov, 33 Stanojev, 99 Ricardinho.
Allenatore: Rafael Urazbakhtin.
Arbitro: Luis Godinho (POR).
Assistenti: Rui Teixeira (POR) - Pedro Almeida (POR).
Quarto ufficiale: António Nobre (POR).
VAR: André Narciso (POR).
Assistente VAR: Tiago Martins (POR).
SQUALIFICATI
Inter: -
Kairat Almaty: -
DIFFIDATI
Inter: -
Kairat Almaty: Arad, Satpayev
