Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante. Senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo. Il divieto sara' in vigore dalle ore 8 alle ore 24 del 9 dicembre nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona Sempione e nella zona di Corso Como e dalle ore 12 alle ore 24 del 9 dicembre p.v. nella zona di San Siro e dintorni.