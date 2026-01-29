Un capolavoro. Continua il periodo d'oro di Federico Dimarco che è riuscito questa sera a sbloccare la partita dell'Inter contro il Borussia Dortmund con una punizione dal limite che si è infilata dritta dritta alle spalle del portiere avversario. Un gol bellissimo che fa statistica e pure storia.

Secondo quanto riportato da Opta, la rete del calciatore nerazzurro "è la prima segnata da un giocatore italiano su calcio di punizione diretta in Champions League dalla rete di Totti contro il CSKA Mosca del 25/11/2014 (4082 giorni fa). Saetta". Come un fulmine. Che si è infilato dritto dritto nei cuori nerazzurri. Peccato non sia servito per andare direttamente agli ottavi di Champions League. Nonostante la vittoria per due a zero la formazione di Chivu, che ha chiuso i gironi a 15 punti, dovrà affrontare i play-off contro il Bodo o contro il Benfica di Mourinho. Decidono i sorteggi.