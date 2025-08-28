Fra le quattro italiane presenti al sorteggio della prima fase di Champions League (Inter, Napoli, Juventus e Atalanta), quella nerazzurra è l'unica squadra presente in prima fascia. Si legge su Tuttosport:
"A mete più lontane punta invece da subito l’Inter, forte delle due finali raggiunte nelle ultime due stagioni. Due sogni sfumati sul più bello che garantiscono comunque ai nerazzurri di Chivu, unici tra le italiane, un posto nella prima delle quattro fasce in cui le squadre sono divise per il sorteggio del calendario".
"Come nella passata stagione, infatti, nella prima fase le 36 squadre partecipanti saranno raggruppate in unica classifica, ma ognuna affronterà soltanto otto avversarie - due per ogni fascia compresa la propria - in partite singole giocate alternativamente in casa e in trasferta".
(Fonte: Tuttosport)
