Dopo il ko in Norvegia per 3-1, l’Inter è chiamata a vincere con tre gol di scarto per approdare agli ottavi di finale. Con 2 gol di scarto, si passerebbe dai supplementari ed eventualmente dai rigori. Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico.
coppe
Inter, obiettivo rimonta col Bodo: quanti milioni valgono gli ottavi! Già incassati oltre 70 mln
Come sottolineato da calcioefinanza.it, “approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 9,6 milioni che si incassavano fino alla stagione 2023/24. Ma a quanto ammonteranno i premi delle tre società di Serie A in caso di qualificazione? Come crescerebbero complessivamente i bonus dalla Champions in questa stagione con il passaggio del turno?
Come detto, l’accesso agli ottavi di finale garantisce 11 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Nel dettaglio, l’Atalanta con il passaggio del turno supererebbe quota 70 milioni di euro (oltre 64 milioni incassati finora) da questa edizione, mentre l’Inter arriverebbe addirittura a 82 milioni (sono poco più di 71 quelli già messi in cassa dopo la prima fase). Infine la Juventus, che con gli ottavi di finale toccherebbe poco più di 75 milioni di euro (attualmente i bianconeri sono a quota 64 milioni)”, si legge.
