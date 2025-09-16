Lo aveva anticipato Juric e effettivamente l'attaccante nigeriano non ci sarà in vista della gara complicatissima con i campioni d'Europa

Per il primo si prospettano tempi lunghi dopo l'ennesimo infortunio che lo ha messo ko: l'attaccante italiano aveva lasciato il ritiro della Nazionale, dopo la convocazione di Gattuso per un’infiammazione al ginocchio sinistro dovuta a sovraccarico articolare. Viene da un anno difficilissimo dopo la rottura del legamento crociato anteriore sinistro ad agosto 2024. A febbraio 2025, dopo il rientro, è stato costretto ad operarsi di nuovo: lesione della giunzione muscolo-tendinea prossimale del retto femorale della coscia destra. Adesso un'infiammazione che lo costringerà

"23 quindi i convocati, gli stessi della gara di campionato col Lecce e davanti ci sarà De Kaetelare che è il leader tecnico di questa formazione - ha spiegato Nebuloni - in attesa che Lookman decida cosa vuole fare della propria carriera e magari sono attesi nei prossimi giorni risvolti e novità in questo senso".