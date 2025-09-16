FC Inter 1908
Champions, Lookman: niente allenamento anche oggi. Non ci sarà col PSG

Lo aveva anticipato Juric e effettivamente l'attaccante nigeriano non ci sarà in vista della gara complicatissima con i campioni d'Europa
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Nell'allenamento di questa mattina non c'era Lookman. L'Atalanta si è allenata in vista della gara contro il PSG. Prima giornata di fuoco in Champions per la squadra di Juric che affronterà i campioni d'Europa in carica oltre che senza in nigeriano anche senza Scamacca ed Ederson.

Per il primo si prospettano tempi lunghi dopo l'ennesimo infortunio che lo ha messo ko: l'attaccante italiano aveva lasciato il ritiro della Nazionale, dopo la convocazione di Gattuso per un’infiammazione al ginocchio sinistro dovuta a sovraccarico articolare. Viene da un anno difficilissimo dopo la rottura del legamento crociato anteriore sinistro ad agosto 2024. A febbraio 2025, dopo il rientro, è stato costretto ad operarsi di nuovo: lesione della giunzione muscolo-tendinea prossimale del retto femorale della coscia destra. Adesso un'infiammazione che lo costringerà

Per Ederson è invece previsto il ritorno in gruppo nei prossimi giorni.

"23 quindi i convocati, gli stessi della gara di campionato col Lecce e davanti ci sarà De Kaetelare che è il leader tecnico di questa formazione - ha spiegato Nebuloni - in attesa che Lookman decida cosa vuole fare della propria carriera e magari sono attesi nei prossimi giorni risvolti e novità in questo senso". 

(fonte: SS24) 

