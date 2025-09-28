FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions League, Inter-Slavia Praga: le attività della vigilia

coppe

Champions League, Inter-Slavia Praga: le attività della vigilia

Champions League, Inter-Slavia Praga: le attività della vigilia - immagine 1
Il club nerazzurro ha reso noti gli orari della conferenza stampa di mister Chivu e degli allenamenti ad Appiano in vista della gara di martedì
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Martedì 30 settembre alle ore 21 l'Inter affronterà a San Siro lo Slavia Praga per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026. Il club nerazzurro ha reso noto il dettaglio degli orari di conferenze stampa e allenamenti delle due squadre che sono fissati per domani, lunedì 29 settembre. Alla vigilia della partita gli allenamenti di rifinitura delle due squadre e le parole dei due allenatori, Cristian Chivu per l'Inter (e con lui ci sarà anche un giocatore) e Jindřich Trpišovský per lo Slavia Praga.

Champions League, Inter-Slavia Praga: le attività della vigilia- immagine 2
Getty Images

    • Ore 11:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 17:00 Conferenza Stampa ufficiale Slavia Praga | Stadio San Siro, Milano

    • Ore 18:00 Allenamento Slavia Praga | Stadio San Siro, Milan

    (Fonte: inter.it)

    Leggi anche
    Champions – Inter-Slavia Praga affidata a Kavanagh: la designazione completa
    Inter-Slavia Praga, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti

    © RIPRODUZIONE RISERVATA