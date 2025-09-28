Champions League, Inter-Slavia Praga: le attività della vigilia

Martedì 30 settembre alle ore 21 l'Inter affronterà a San Siro lo Slavia Praga per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026. Il club nerazzurro ha reso noto il dettaglio degli orari di conferenze stampa e allenamenti delle due squadre che sono fissati per domani, lunedì 29 settembre. Alla vigilia della partita gli allenamenti di rifinitura delle due squadre e le parole dei due allenatori, Cristian Chivu per l'Inter (e con lui ci sarà anche un giocatore) e Jindřich Trpišovský per lo Slavia Praga.