Martedì 30 settembre alle ore 21 l'Inter affronterà a San Siro lo Slavia Praga per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026. Il club nerazzurro ha reso noto il dettaglio degli orari di conferenze stampa e allenamenti delle due squadre che sono fissati per domani, lunedì 29 settembre. Alla vigilia della partita gli allenamenti di rifinitura delle due squadre e le parole dei due allenatori, Cristian Chivu per l'Inter (e con lui ci sarà anche un giocatore) e Jindřich Trpišovský per lo Slavia Praga.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions League, Inter-Slavia Praga: le attività della vigilia
coppe
Champions League, Inter-Slavia Praga: le attività della vigilia
Il club nerazzurro ha reso noti gli orari della conferenza stampa di mister Chivu e degli allenamenti ad Appiano in vista della gara di martedì
Ore 11:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile
Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile
Ore 17:00 Conferenza Stampa ufficiale Slavia Praga | Stadio San Siro, Milano
Ore 18:00 Allenamento Slavia Praga | Stadio San Siro, Milan
(Fonte: inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA