Inter-Slavia, Pandev: “Sucic può fare una grande partita. Calhanoglu…”

Il commento dell'ex giocatore nerazzurro prima del fischio d'inizio della gara della squadra del suo ex compagno Chivu contro lo Slavia Praga

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 20:57)

Prima della gara contro lo Slavia Praga tra gli opinionisti di Skysportha parlato della partita l'ex Inter Goran Pandev. «Con chi avrei voluto giocare dell'Inter attuale? Io ho giocato con tutti attaccanti forti in tutte le squadre in cui sono stati. Quelli dell'Inter hanno tutti caratteristiche diverse e forse si somigliano Pio e Lautaro. Forse con Lautaro che è una prima punta e piace punta. Io ho giocato poco da attaccante all'Inter, giocavo esterno, quasi terzino nell'anno in cui abbiamo vinto», ha detto l'ex giocatore nerazzurro.

«Sucic? Viene da un campionato diverso, in cui non si gioca fisicamente allo stesso modo in cui si gioca in Italia e può fare una grande partita, è intelligente, tatticamente è cresciuto tanto e può fare una grande partita. Stasera pensavo che Frattesi giocasse da titolare. Anche un anno fa comunque si facevano tante rotazioni in mezzo al campo. Calhanoglu? Fondamentale per l'Inter anche se non sta rendendo come all'inizio ma se torna il vero Calhanoglu è importante. Nei tre davanti alla difesa è stato tra i più forti d'Europa», ha detto sulle scelte di mister Chivu.

Questa sera si sfidano anche Chelsea contro il Benfica. Mourinho contro il suo passato e della sua partita l'ex calciatore macedone ha detto: «Un valore aggiunto peprché ha dato tanto al calcio internazionale. Lo aspetta una gara difficilissima. li avrà studiati bene e ci aspetta sicuramente una bella partita con il Benfica che può fare il colpaccio perché il Chelsea in questo momento non sta bene».

(Fonte: Skysport)