Dopo la vittoria ad Amsterdam contro l'Ajax, l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo di Cagliari, ospita lo Slavia Praga per mettere altri punti in cascina in questa prima fase di Champions League.
coppe
Inter-Slavia Praga, le formazioni UFFICIALI: sorpresa Zielinski! Ci sono Bisseck e Sucic
Qualche cambio rispetto alla partita in Sardegna: in porta torna Sommer, mentre in difesa si rivede Acerbi.
A centrocampo c'è la grande sorpresa: Zielinski titolare, con Barella inizialmente in panchina. Anche Sucic darà un turno di riposo a Mkhitaryan. Conferma per la ThuLa in attacco. Ecco le formazioni ufficiali:
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
SLAVIA PRAGA (4-5-1): 36 Stanek; 27 Vlcek, 2 Chaloupek, 4 Zima, 8 Hashioka; 21 Doudera, 19 Dorley, 10 Zafeiris, 23 Sadilek, 17 Provod; 9 Kusej.
A disposizione: 35 Markovic, 40 Rezek, 7 Cham, 11 Sanyang, 12 Mbodji, 13 Chytil, 16 Moses, 18 Boril, 25 Chory, 26 Schranz, 30 Toula, 31 Prekop.
Allenatore: Jindřich Trpišovsky.
Arbitro: Chris Kavanagh
Assistenti: Dan Cook-Ian Hussin
Quarto ufficiale: Robert Jones
VAR: Jarred Gillett
Assistente VAR: Tiago Martins
