Inter-Slavia Praga, le formazioni UFFICIALI: sorpresa Zielinski! Ci sono Bisseck e Sucic

Dopo la vittoria ad Amsterdam contro l'Ajax, l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo di Cagliari, ospita lo Slavia Praga
Marco Macca
Dopo la vittoria ad Amsterdam contro l'Ajax, l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo di Cagliari, ospita lo Slavia Praga per mettere altri punti in cascina in questa prima fase di Champions League.

Qualche cambio rispetto alla partita in Sardegna: in porta torna Sommer, mentre in difesa si rivede Acerbi.

A centrocampo c'è la grande sorpresa: Zielinski titolare, con Barella inizialmente in panchina. Anche Sucic darà un turno di riposo a Mkhitaryan. Conferma per la ThuLa in attacco. Ecco le formazioni ufficiali:

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

SLAVIA PRAGA (4-5-1): 36 Stanek; 27 Vlcek, 2 Chaloupek, 4 Zima, 8 Hashioka; 21 Doudera, 19 Dorley, 10 Zafeiris, 23 Sadilek, 17 Provod; 9 Kusej.

A disposizione: 35 Markovic, 40 Rezek, 7 Cham, 11 Sanyang, 12 Mbodji, 13 Chytil, 16 Moses, 18 Boril, 25 Chory, 26 Schranz, 30 Toula, 31 Prekop.

Allenatore: Jindřich Trpišovsky.

Arbitro: Chris Kavanagh

Assistenti: Dan Cook-Ian Hussin

Quarto ufficiale: Robert Jones

VAR: Jarred Gillett

Assistente VAR: Tiago Martins

