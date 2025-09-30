FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Zielinski e Bisseck? Mi aspetto quello che voglio da tutti. Calhanoglu? Sempre…”

news

Chivu: “Zielinski e Bisseck? Mi aspetto quello che voglio da tutti. Calhanoglu? Sempre…”

Chivu: “Zielinski e Bisseck? Mi aspetto quello che voglio da tutti. Calhanoglu? Sempre…” - immagine 1
Le parole dell'allenatore nerazzurro a pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Slavia Praga
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Le solite partite di CL, l'avversario ha valore e ti può mettere in difficoltà, bisogna stare attenti, capire i momenti ed essere dominanti». Le parole di mister Chivu prima dello Slavia Praga fotografano la gara che l'Interandrà ad affrontare questa sera al Meazza. A Skysport l'allenatore nerazzurro ha spiegato le sue scelte e le sue attese.

Chivu: “Zielinski e Bisseck? Mi aspetto quello che voglio da tutti. Calhanoglu? Sempre…”- immagine 2

-Zielinski e Bisseck dal primo minuto, che scelta è, cosa ti aspetti? 

Quello che mi aspetto da tutti, da chi entra dall'inizio, che facciano una gara di grande attenzione e qualità e poi perché ce l'hanno e l'hanno fatta vedere. 

-Riportare Calhaanoglu a questi livelli: c'è un segreto? 

A me è sempre sembrato dentro al gruppo. Era dispaciuto in America per l'infortunio avuto. Abbiamo parlato spesso in estate: l'ho visto motivato e carico, con voglia di far parte del gruppo e sono contenti che lui e gli altri in mezzo abbiano alzato il livello e cercano tutti di dare il massimo.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Cruz a InterTV: “Vi racconto questo aneddoto su Chivu. Lautaro? Dico sempre che…”
Sucic a InterTV: “Mi sto adattando bene, ci sono sempre margini di miglioramento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA