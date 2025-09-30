«Le solite partite di CL, l'avversario ha valore e ti può mettere in difficoltà, bisogna stare attenti, capire i momenti ed essere dominanti». Le parole di mister Chivu prima dello Slavia Praga fotografano la gara che l'Inter andrà ad affrontare questa sera al Meazza. A Skysport l'allenatore nerazzurro ha spiegato le sue scelte e le sue attese.

Quello che mi aspetto da tutti, da chi entra dall'inizio, che facciano una gara di grande attenzione e qualità e poi perché ce l'hanno e l'hanno fatta vedere.

A me è sempre sembrato dentro al gruppo. Era dispaciuto in America per l'infortunio avuto. Abbiamo parlato spesso in estate: l'ho visto motivato e carico, con voglia di far parte del gruppo e sono contenti che lui e gli altri in mezzo abbiano alzato il livello e cercano tutti di dare il massimo.