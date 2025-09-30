FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Sky – Inter-Slavia Praga, Chivu pensa a una clamorosa sorpresa a centrocampo: le ultimissime

coppe

Sky – Inter-Slavia Praga, Chivu pensa a una clamorosa sorpresa a centrocampo: le ultimissime

Sky – Inter-Slavia Praga, Chivu pensa a una clamorosa sorpresa a centrocampo: le ultimissime - immagine 1
Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio di Inter-Slavia Praga e da San Siro arrivano indiscrezioni succulente riguardo alla formazione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio di Inter-Slavia Praga e da San Siro arrivano indiscrezioni succulente riguardo alla formazione che potrebbe scendere in campo.

Sky – Inter-Slavia Praga, Chivu pensa a una clamorosa sorpresa a centrocampo: le ultimissime- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Cristian Chivu starebbe pensando a una grande sorpresa a centrocampo, dove Piotr Zielinski, già citato dal tecnico in conferenza stampa, potrebbe partire titolare come mezzala destra al posto di Barella. L'altra novità potrebbe riguardare la difesa, dove Bisseck potrebbe giocare al posto di Akanji. Ecco la probabile formazione:

Sky – Inter-Slavia Praga, Chivu pensa a una clamorosa sorpresa a centrocampo: le ultimissime- immagine 3
Sky
Leggi anche
Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges: Lookman torna titolare
Marianella: “Chivu, bel personaggio di calcio. I senatori sono la forza dell’Inter e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA