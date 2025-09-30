Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio di Inter-Slavia Praga e da San Siro arrivano indiscrezioni succulente riguardo alla formazione che potrebbe scendere in campo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Sky – Inter-Slavia Praga, Chivu pensa a una clamorosa sorpresa a centrocampo: le ultimissime
coppe
Sky – Inter-Slavia Praga, Chivu pensa a una clamorosa sorpresa a centrocampo: le ultimissime
Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio di Inter-Slavia Praga e da San Siro arrivano indiscrezioni succulente riguardo alla formazione
Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Cristian Chivu starebbe pensando a una grande sorpresa a centrocampo, dove Piotr Zielinski, già citato dal tecnico in conferenza stampa, potrebbe partire titolare come mezzala destra al posto di Barella. L'altra novità potrebbe riguardare la difesa, dove Bisseck potrebbe giocare al posto di Akanji. Ecco la probabile formazione:
© RIPRODUZIONE RISERVATA