Lautaro Martinez entra ulteriormente nella storia dell'Inter. L'attaccante argentino è andato a segno contro lo Slavia Praga, sbloccando l'incontro grazie al gentile omaggio del portiere avversario.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Lautaro nella storia dell’Inter: è il primo a segnare in sette edizioni di Champions League
ultimora
Lautaro nella storia dell’Inter: è il primo a segnare in sette edizioni di Champions League
Altro traguardo raggiunto dall'attaccante argentino, che ha aperto le marcature nel match contro lo Slavia Praga
Una rete che gli permette di tagliare un altro traguardo, come sottolineato da Opta: "Lautaro Martínez è il primo giocatore nella storia dell'Inter ad andare a segno in sette diverse edizioni di Champions League / Coppa dei Campioni. Impronta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA