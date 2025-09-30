FC Inter 1908
Lautaro nella storia dell’Inter: è il primo a segnare in sette edizioni di Champions League

Altro traguardo raggiunto dall'attaccante argentino, che ha aperto le marcature nel match contro lo Slavia Praga
Fabio Alampi 

Lautaro Martinez entra ulteriormente nella storia dell'Inter. L'attaccante argentino è andato a segno contro lo Slavia Praga, sbloccando l'incontro grazie al gentile omaggio del portiere avversario.

Una rete che gli permette di tagliare un altro traguardo, come sottolineato da Opta: "Lautaro Martínez è il primo giocatore nella storia dell'Inter ad andare a segno in sette diverse edizioni di Champions League / Coppa dei Campioni. Impronta".

