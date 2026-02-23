Verso Inter-Bodo

“E alla fine perfino Cristian Chivu, allenatore mite e misurato con un microfono vicino, si inalberò. Domani la sua Inter si gioca la pelle in Champions e contro il Bodo Glimt in ballo c’è pure una ventina di milioni che sono balsamo per i conti ma, se c’è una parola che va di traverso all’allenatore interista a caccia di rimonta, quella è “vergogna”. Così, quando nella conferenza di vigilia del playoff Champions un giornalista norvegese gli ha chiesto quanto sarebbe “vergognoso” uscire dalla competizione contro una squadra minuscola ed espressione di una città di 50mila abitanti, il tecnico romeno è esploso per davvero: "Ah lei dice questa cosa e ride pure? Complimenti… Nel calcio non c'è niente di vergognoso, bisogna rispettare l'avversario, visto che lei non ci rispetta dicendo che sarebbe una vergogna per noi… Noi invece rispettiamo e facciamo i complimenti al Bodo, che ha vinto a Madrid dove noi non siamo riusciti”. La tensione è salita ben prima di domani sera.