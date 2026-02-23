Mourinho non avrà a disposizione l'argentino nella gara di ritorno contro la squadra spagnola dopo le accuse del brasiliano su insulti razzisti ricevuti in mezzo al campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 15:59)

Gianluca Prestianni non sarà a disposizione di José Mourinho per la sfida di ritorno dei play-off di Champions tra Real Madrid e Benfica. L'UEFA ha deciso di sospendere provvisoriamente il calciatore argentino dopo il presunto episodio di razzismo risalente alla gara di andata quando era stato da Vinicius di averlo insultato mentre si copriva la bocca con la maglietta.

Il giocatore del Real aveva subito segnalato la cosa all'arbitro che aveva sospeso la gara prima di far rientrare in campo le due formazioni. Erano seguite tutta una serie di polemiche con Mourinhoche non aveva preso posizione contro il suo giocatore.

La nota UEFA — Nel comunicato UEFA si legge: "A seguito della nomina di un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA (EDI) per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita di spareggio a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF del 17 febbraio 2026, e su richiesta dell’EDI con una relazione provvisoria, la Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il Sig. Gianluca Prestianni per la prossima partita di una competizione UEFA".

Questa sospensione precauzionale non esclude altri provvedimenti da parte della massima organizzazione del calcio europeo a seguito dell'indagine.