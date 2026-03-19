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fcinter1908 coppe champions league Ranking UEFA, Atalanta eliminata: ora l’Italia è al quinto posto dietro il Portogallo

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Ranking UEFA, Atalanta eliminata: ora l’Italia è al quinto posto dietro il Portogallo

Ranking UEFA, Atalanta eliminata: ora l’Italia è al quinto posto dietro il Portogallo - immagine 1
Sempre più flebili le speranze dell'Italia di ottenere un posto in più nella prossima Champions League: il ranking
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sempre più flebili le speranze dell'Italia di ottenere un posto in più nella prossima Champions League. Dopo l'eliminazione dell'Atalanta agli ottavi, il Bel Paese del pallone non ha più rappresentanti nella massima competizione europea e da ieri sera è al quinto posto della classifica stagionale del ranking Uefa dietro anche al Portogallo, rilanciato dai successi di Sporting e Braga, rispettivamente approdate ai quarti di Champions ed Europa League dopo le rimonte ai danni dei norvegesi del Bodo e degli ungheresi del Ferencvaros.

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L'Italia passa da -915 punti a -1.540 punti dalla seconda piazza che vale il posto extra per la prossima Champions.

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Davanti a tutti sempre gli inglesi ormai aritmeticamente certi del primato: 23,8 il coefficiente dell'Inghilterra, 19,5 quello della Spagna, 18,6 quello della Germania, 18,3 il coefficiente della Primeira Liga, 17,9 quello della Serie A.

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