Le parole dell'allenatore dell'Atalanta dopo l'eliminazione in CL contro il Bayern Monaco

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 23:46)

«Noi teniamo all'obiettivo Coppa Italia, è una coppa e vogliamo portarla a Bergamo perché l'Atalantasvariate volte è arrivata in finale e non è riuscita a portarla a casa. Sarebbe un sogno per noi. Sarebbe poi l'accesso più veloce all'Europa. Nelle prossime due gare di campionato, con Verona e Lecce vorremmo fare quanti più punti possibili». Così Raffaele Palladino, su Skysport ha parlato degli obiettivi della sua Atalanta dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco che ha vinto all'andata 6-1 e questa sera, al ritorno, ha vinto 4-1.

«Poi abbiamo gli scontri diretti con Juve, Roma eBologna, cercheremo di fare filotto per restare attaccati là davanti. Siamo partiti da dietro, eravamo tredicesimi quando sono arrivato e adesso siamo settimi, abbiamo fatto una scalata. Ho chiesto tanto ai miei ragazzi e chiederò ancora tanto nei prossimi due mesi, perché è ancora tutto aperto e noi ci crediamo, vogliamo lottare per tutto fino alla fine», ha aggiunto.

Quando Capello ha chiesto all'allenatore a che punto è il calcio italiano su tecnica e velocità vista la lezione incassata dal club tedesco, Palladino ha replicato: «Siamo indietro, mister. La velocità è incredibile, la danno sempre sul piede giusto, hanno sulla trasmissione della palla un controllo chiuso aperto, una velocità incredibile, smarcamenti veloci, motori diversi e picchi di velocità alti. Qualitativamente siamo indietro rispetto a loro. Sembra proprio un altro sport quando giochi contro queste squadre, dobbiamo fare un'analisi e far crescere il calcio italiano a partire dal settore giovanile», ha detto.

(fonte: SS24)