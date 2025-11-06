Lautaro Martinez è tornato al gol, nel finale di primo tempo contro il Kairat, interrompendo un digiuno di quattro partite senza reti.
Lautaro ritrova il gol con il Kairat: il Toro esulta e la dedica è per Hakimi
Lautaro ha ritrovato il gol in Champions League. E non è passata inosservata la dedica per Hakimi, suo ex compagno in nerazzurro
Il Toro ha permesso all'Inter di andare in vantaggio poco prima dell'intervallo e proprio al duplice fischio dell'arbitro è finita la sua partita. Come immortalato anche dalla Lega Serie A, però, Lautaro, dopo l'esultanza, ha voluto dedicare il gol ad Hakimi.
L'esterno del PSG, infatti, ha subito un brutto infortunio durante il match contro il Bayern Monaco - espulso Luis Diaz per il fallo - e dovrà stare fuori per quasi due mesi. Lautaro, dopo il gol, ha mimato l'esultanza del pinguino, che Hakimi ha sfoggiato anche quando vestiva il nerazzurro.
L'account Instagram della Lega Serie A ha condiviso l'esultanza di Lautaro e, tra i like del post, c'è proprio quello del capitano nerazzurro.
