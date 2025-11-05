A San Siro il pubblico è arrivato numeroso anche per seguire la partita contro il Kairat Almaty. È la quarta gara della League Phase della Champions e la squadra di Chivu è chiamata a raccogliere punti questa sera in vista delle quattro sfide che attendono i nerazzurri dopo la pausa, l'Atletico Madrid (in Spagna il 26 novembre) e il Liverpool a San Siro il 9 dicembre (le gare contro Arsenal e Borussia arriveranno a gennaio 2026).
Champions, Inter-Kairat: il dato sugli spettatori presenti a San Siro
A San Siro si gioca questa sera la quarta sfida della League Phase contro la formazione kazaka
Alla fine del primo tempo è arrivato il dato sugli spettatori presenti allo stadio Meazza nella giornata storica in cui è arrivata la firma per il rogito sull'acquisto dello stadio da parte di Inter e Milan. Spettatori Inter-Kairat: 69.983 gli spettotori presenti nei vari settori. In quello dedicato agli ospiti, al terzo anello blu, si contano invece 1.678 tifosi del Kairat. Ma ci sono diversi tifosi kazaki anche negli altri settori.
