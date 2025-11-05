Champions, Inter-Kairat: il dato sugli spettatori presenti a San Siro

A San Siro il pubblico è arrivato numeroso anche per seguire la partita contro il Kairat Almaty. È la quarta gara della League Phase della Champions e la squadra di Chivu è chiamata a raccogliere punti questa sera in vista delle quattro sfide che attendono i nerazzurri dopo la pausa, l'Atletico Madrid (in Spagna il 26 novembre) e il Liverpool a San Siro il 9 dicembre (le gare contro Arsenal e Borussia arriveranno a gennaio 2026).