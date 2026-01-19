Questa mattina l'Inter si è allenata alla Pinetina in vista della partita contro l'Arsenal di domani sera. Nel quarto d'ora dedicato alla stampa, Lautaro Martinezha saltato il torello e ha fatto un lavoro specifico, precauzionale, con i preparatori. Il giocatore era uscito un po' malconcio dalla gara contro l'Udinese ma le sue condizioni non destano preoccupazioni perché il giocatore ha svolto normalmente, con il resto dei compagni, la seconda parte dell'allenamento.
Il calciatore argentino ha svolto una piccola parte dell'allenamento con un lavoro specifico poi si è riaggregato alla squadra
Il capitano quindi sta bene e insieme a lui da titolare dovrebbe esserci Thuram. Il francese torna quindi in campo dal primo minuto: contro l'Udinese c'era Esposito dal fischio d'inizio insieme all'argentino.
Dopo l'allenamento di oggi i ragazzi di Cristian Chivu (che incontrerà i giornalisti nella conferenza stampa della vigilia a partire dalle 14 e con lui ci sarà Akanji) faranno ritorno in famiglia: niente ritiro. Si ritroveranno domattina ad Appiano Gentile in vista della sfida di domani sera contro la formazione inglese.
(Fonte: FCINTER1908.IT)
