Questa mattina l'Inter si è allenata alla Pinetina in vista della partita contro l'Arsenal di domani sera. Nel quarto d'ora dedicato alla stampa, Lautaro Martinezha saltato il torello e ha fatto un lavoro specifico, precauzionale, con i preparatori. Il giocatore era uscito un po' malconcio dalla gara contro l'Udinese ma le sue condizioni non destano preoccupazioni perché il giocatore ha svolto normalmente, con il resto dei compagni, la seconda parte dell'allenamento.