La situazione dell'Inter

Per quanto riguarda la Juve, che aveva presentato una lista di 22 giocatori a settembre, dovrebbero entrare in lista UEFA "Kolo Muani e Renato Veiga e Lloyd Kelly, preferito ad Alberto Costa", sottolinea Sky. Per quanto riguarda il Milan, dopo gli addii di Calabria, Bennacer, Okafor e Morata, dovrebbero entrare in lista Walker, Gimenez e Joao Felix. Per l'Atalanta dovrebbero entrare in lista Maldini e Posh. "Molto più lineare la situazione nerazzurra, col solo Zalewski arrivato dal mercato di gennaio. I nerazzurri avevano 23 giocatori in lista A, ad ogni modo c'è da registrare l'uscita di Buchanan, andato al Villarreal", conclude Skysport.