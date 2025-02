Da dove si riparte

Verrà rispettato il protocollo dell'ingresso in campo, ma la gara partirà dal minuto 17, da quando cioè è stata sospesa per permettere i soccorsi al giocatore che ha avuto un malore. Si stava battendo una rimessa laterale per la Fiorentina e il punteggio era ancora fermo sullo zero a zero. In campo non potranno scendere, eventualmente, giocatori espulsi nei primi 17 minuti di gara, ma non ce n'erano stati. Dumfries e Comuzzo, che sono squalificati per somma di ammonizioni dopo l'ultima partita in campionato, salteranno la partita di San Siro, non quella di domani sera. Saranno sicuramente due partite diverse anche se a distanza di pochi giorni perché nella seconda sfida Palladino potrà impiegare, cosa che gli sarà impedita nella gara da recuperare, i nuovi acquisti di mercato.