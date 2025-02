SM – Inter, domani sparirà l’asterisco. Per Inzaghi mini turnover

La squadra di Inzaghi sfiderà Palladino e i suoi nel recupero della gara che non era stata completata per il malore a Bove che domani sarà in panchina

Domani sparirà l'asterisco dalla classifica. Ha finora segnalato la partita in meno dell'Inter , quella con la Fiorentina, rinviata per il malore a Bove. Si ripartirà proprio dal minuto 17, il minuto nel quale si è fermato per un attimo il mondo sul prato del Franchi ed è servito un po' perché tutto riprendesse a scorrere.

A SportMediaset hanno parlato della partita che si giocherà domani sera: "Inzaghi studia un mini turn over. Zalewski domani non potrà giocare dato che alla 14esima giornata era ancora un tesserato della Roma. Ci sarà invece Dumfries che da squalificato, dopo l'ammonizione rimediata nel derby, salterà per squalifica la gara di ritorno, il posticipo della 24esima giornata, quella di lunedì sera, ancora contro la Fiorentina. Lo stato di forma di Lautaro e Thuram è una certezza per l'attacco. La squadra viola è reduce da due vittorie di fila. Anche Palladino dovrà rinunciare ai nuovi acquisti ma proverà a giocarsela contro i nerazzurri. Bove sarà in panchina insieme ai suoi compagni. In palio tre punti dal sapore scudetto per l'Inter che potrebbe raggiungere il Napoli in vetta e tre punti dal sapore europeo per la Fiorentina che potrebbe raggiungere la Lazio al quarto posto".