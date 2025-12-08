Liverpool, scoppia il caso Salah: salta anche l’Inter? E probabilmente Slot ha…

Domani c'è Inter-Liverpool e in casa Reds è scoppiato il caso Salah dopo le parole, contro Slot, dell'ex Roma

Matteo Pifferi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 09:42)

"«Ho detto tante volte di avere un buon rapporto con l’allenatore, ma d’improvviso non esiste più alcun rapporto. Non capisco perché. Sembra che qualcuno mi voglia fuori dal club». Tanto tuonò che piovve, anzi, una vera e propria bomba d’acqua è quella che si è abbattuta sul Liverpool dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate da Mohamed Salah al termine della partita contro il Leeds, che i campioni d'Inghilterra hanno buttato al vento pareggiando 3-3". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla situazione, delicata, Salah-Liverpool.

L'ex Roma, dopo essere stato panchinato per tre volte di fila, si è sfogato con i giornalisti attaccando, senza troppi giri di parole, Arne Slot. Parole pesantissime quelle di Salah che non possono non lasciare strascichi anche in tutto l'ambiente. "Se la situazione di Slot era complicata, con questa bomba diventa un vero e proprio caos, e a poche ore dall’Inter. L’allenatore olandese ha fatto scelte che probabilmente hanno innervosito la vecchia guardia.

Lo stesso Robertson è stato presto accantonato per Kerkez, mentre Isak ha avuto tantissimo spazio in attacco pur senza ripagare con le prestazioni. L’impressione è che qualcosa si sia spezzato, non chiaro se nei confronti anche della dirigenza, il duo Edwards-Hughes che in estate ha rivoluzionato una squadra vincente e unita. Oggi Slot parla a San Siro. Salah giocherà? Una quarta esclusione consecutiva, soprattutto perché senza di lui i Reds non hanno fatto meglio, sarebbe la parola fine. Per l’Inter una grande occasione, contro una squadra ricca di campioni ma molto disunita e in seria difficoltà", la chiosa del CorSport.