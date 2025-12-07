FC Inter 1908
Dopo la vittoria contro il Como di ieri per 4-0, l'Inter di Chivu si proietta al big match di Champions League contro il Liverpool a San Siro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la vittoria contro il Como di ieri per 4-0, l'Inter di Chivu si proietta al big match di Champions League contro il Liverpool a San Siro, di scena martedì sera.

L'UEFA ha reso nota la designazione per la partita della sesta giornata della fase campionato: a dirigere la gara sarà il tedesco Felix Zwayer. Gli assistenti saranno i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, mentre Martin Petersen sarà il quarto uomo.

Al Var Sorens Storks, Avar Christian Dingert.

