Non trattiene la rabbia e l'amarezza Roberto De Zerbi dopo la sconfitta del suo Marsiglia contro l'Atalanta: "Il rigore? Se Ederson non prende la palla con la mano, Aubameyang gli gira attorno e può calciare. Dispiace perché abbiamo perso a Madrid per un rigore simile fischiato contro di noi". L'Atalanta è uscita vittoriosa dal Velodrome grazie ad un gol pregevole di Samardzic. Ma il tecnico e i tifosi del Marsiglia, consapevoli che il percorso in Champions si complichi, hanno puntato il dito contro l'episodio da moviola.
Lo sfogo durissimo di lady Pavard sull’episodio che ha fatto infuriare De Zerbi: poi cancella
Lo sfogo sui social, poi il messaggio eliminato
Il messaggio di lady Pavard—
Kleofina, moglie dell'ex difensore dell'Inter Benjamin Pavard, era presente al Velodrome per sostenere il marito e la sua squadra. La modella ha caricato sul suo profilo social una fotografia scattata all'inizio del match tra il club francese e l'Atalanta, che ritrae la suggestiva coreografia dei tifosi marsigliesi. Al termine del match la moglie di Pavard ha invece postato un messaggio molto duro - con tanto di tag - nel quale esprimeva l'indignazione per l'episodio denunciato anche da De Zerbi: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. La modella ha successivamente rimosso il post.
