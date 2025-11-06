Non trattiene la rabbia e l'amarezza Roberto De Zerbi dopo la sconfitta del suo Marsiglia contro l'Atalanta: "Il rigore? Se Ederson non prende la palla con la mano, Aubameyang gli gira attorno e può calciare. Dispiace perché abbiamo perso a Madrid per un rigore simile fischiato contro di noi". L'Atalanta è uscita vittoriosa dal Velodrome grazie ad un gol pregevole di Samardzic. Ma il tecnico e i tifosi del Marsiglia, consapevoli che il percorso in Champions si complichi, hanno puntato il dito contro l'episodio da moviola.