Redazione1908 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 11:47)

La nuova Champions League 2025/26 prende forma con il rivoluzionato format a girone unico, e Opta Analyst ha pubblicato la tabella sulle difficoltà delle partite per ciascun club. Il modello assegna un punteggio medio agli avversari di ogni squadra, calcolando così chi avrà un cammino più duro nella fase iniziale.

In cima alla lista compare il Bayern Monaco, con una media avversari di 92.9, segno di un calendario estremamente competitivo.

Subito dietro troviamo il Paris Saint-Germain (92.8) e il PSV Eindhoven (92.7), anch’essi sorteggiati con rivali di altissimo livello.

Il Marsiglia (92.5) e il Newcastle (92.3) completano la “top 5” delle squadre con gli incroci più complessi.

Tra le italiane, l’Atalanta figura con una media di 91.0, mentre l’Inter si assesta a 89.8, leggermente più favorevole rispetto a Juventus (90.1) e Napoli (90.6).

Sul lato opposto della classifica, le squadre con calendario meno proibitivo sono Pafos e Copenaghen, entrambe con un coefficiente medio di 88.8. Anche Arsenal (88.9) e Tottenham (89.2) possono sorridere, almeno sulla carta, grazie a un tabellone più morbido. Chelsea e Liverpool, entrambe a quota 90.0, si trovano invece in una zona intermedia della graduatoria.

La metodologia si basa sull’Opta Team Rating, un indice che valuta il livello delle squadre tra 75 e 100. Più alta è la media degli avversari, più difficile sarà teoricamente il cammino. In questo senso, Bayern, PSG e PSV dovranno dimostrare da subito la propria forza. Gli occhi saranno puntati soprattutto sulle italiane, chiamate a confermarsi protagoniste in un torneo che non ammette passi falsi.