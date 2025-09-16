Il Marsiglia inizia la sua avventura in Champions League con una sfida quasi proibitiva sul campo del Real Madrid. Nell'undici titolare scelto da Roberto De Zerbi, spicca la presenza di Benjamin Pavard alla sua seconda partita da titolare.
Il Marsiglia inizia la sua avventura in Champions League affrontando il Real Madrid. De Zerbi lancia Pavard dal 1'
Il difensore francese, arrivato a Marsiglia con grandi aspettative dopo le esperienze con Bayern Monaco e Inter, rappresenta una pedina fondamentale per il tecnico italiano, tanto che sembra già essere diventato un titolare inamovibile per la squadra francese.
