Pedullà: “Napoli, flop clamoroso. Conte potrà spiegarla come vuole ma…”

L'analisi di Alfredo Pedullà sul KO del Napoli contro il Chelsea: la squadra di Conte è stata eliminata dalla Champions

Matteo Pifferi Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 13:16)

Cocente delusione per il Napoli perché la squadra di Antonio Conte è stata eliminata dalla Champions. Solo 8 punti conquistati in 8 giornate dagli azzurri, che quindi salutano la competizione mentre Inter, Atalanta e Juventus continueranno passando per i playoff.

Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha analizzato così il flop del Napoli: "Il Napoli esce ed è un flop clamoroso di Antonio Conte: il Napoli ha accarezzato il sogno, ha ribaltato il Chelsea sul 2-1 anche grazie ad un gioiello di Vergara che dimostra di essere un talento enorme, il migliore in campo già contro la Juventus, poi ha segnato Hojlund ed è arrivata la legge di Joao Pedro nel secondo tempo.

Il Napoli è stato ai playoff per 10-15' ma è una brutta botta alla luce degli investimenti fatti. Poi Conte la potrà spiegare a modo suo, potrà parlare degli infortunati ma il girone è stato mediocre, un girone dove hai perso punti sanguinosi, sberle ad Eindhoven, il pareggio di Copenaghen che grida vendetta. Il Napoli deve fare le valigie e pensare al campionato, vedremo cosa penserà De Laurentiis dopo l'eliminazione in ottica mercato, per il Napoli è un momento difficile e dovrà ricompattarsi"