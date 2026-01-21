L'allenatore, dopo la sconfitta con l'Arsenal, ha spiegato che cambia poco se la sua squadra dovrà giocare due partite in più: "I grandi club sono abituati"

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 19:16)

Da Inter-Bologna a Borussia-Inter. È stato ed è un gennaio intenso per la squadra di Chivu: è iniziato il 4 gennaio con la sfida vinta contro i rossoblù 3-1 e fino a ieri sono state giocate, ogni tre giorni, cinque partite, quattro di campionato (Parma, Napoli, Lecce, Udinese) e una di Champions (Arsenal). Mancano altre due sfide per completare il quadro del primo mese dell'anno: la gara di venerdì 23 gennaio contro il Pisa in casa a San Siro alle 20.45 e quella contro il Dortmund in trasferta il 28 gennaio.

La gara contro il Borussia è decisiva: all'Inter non basta neanche vincere con il Dortmund per avere la certezza di passare automaticamente agli ottavi tra le prime otto, non dipende più solo da lei. I play-off, che disputa chi arriva nella phase league tra la nona e la ventiquattresima posizione, sono certi e di quelli ha parlato dopo la sconfitta contro gli inglesi Cristian Chivu: «Due in più o in meno cambia poco: io la vedo così. Non dobbiamo farci problemi, anche altre dovranno farli: non dobbiamo lamentarci che si gioca ogni tre giorni, l'Arsenal fa uguale come altre in Europa ma non vedo nessuno lamentarsi. E io non lo faccio: bisogna tenere questa mentalità, pazienza si faranno due partite in più e saremo pronti», ha detto.

Il calendario di febbraio — Le gare dei play-off si giocano andata e ritorno e sarebbero giocate entrambi a febbraio. Così sarebbero di nuovo cinque e non tre le gare da giocare nel prossimo mese. Il calendario della squadra nerazzurra prevede il primo febbraio la trasferta a Cremona e l'8 febbraio quella a Reggio Emilia per la gara col Sassuolo. In calendario c'è anche la Juventus, il 15 febbraio: la formazione di Spalletti sarà ospite a Milano. Con i play-off, la partita di andata sarebbe da giocare tra il 17 e il 18 febbraio mentre quella di ritorno sarebbe prevista tra il 24 e il 25 febbraio.