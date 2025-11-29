La nuova Champions League porta con sé non solo un format rivoluzionato, ma anche un aumento significativo dei ricavi per i club partecipanti. Secondo i dati elaborati da Football Meets Data, aggiornati al 29 novembre, il Paris Saint-Germain guida la classifica delle squadre con il premio garantito più alto, sfiorando i 76 milioni di euro. Subito dietro, Arsenal e Manchester City confermano la forza economica della Premier League, mentre Bayern Monaco e Real Madrid completano la top five.
Ricavi Champions, Inter davanti al Barcellona! Atalanta meglio di Juve e Napoli
L’Inter si posiziona stabilmente nella parte alta della graduatoria, nona assoluta con circa 65 milioni garantiti. Un risultato che testimonia il peso europeo del club nerazzurro, grazie al ranking UEFA e alla presenza costante tra le big del continente. Superano i nerazzurri Borussia Dortmund e Chelsea, mentre il Barcellona si colloca poco sotto con circa 64 milioni.
Le italiane staccate
Alle spalle dell’Inter figura il Bayer Leverkusen, poi Tottenham e Atalanta, entrambe sopra quota 60 milioni. La Juventus si ferma intorno ai 59 milioni, mentre il Napoli è più indietro, vicino alla soglia dei 56.
Divario clamoroso tra le big e le altre—
Il dato più evidente è l’enorme divario tra le prime posizioni e le squadre provenienti da campionati minori: alcune realtà, come Kairat Almaty o Pafos, non raggiungono i 40 milioni complessivi. Una forbice che riflette perfettamente il disequilibrio competitivo del calcio europeo.
Per l’Inter, però, il punto chiave è uno: partire già con un tesoretto così rilevante permette alla società di programmare con maggiore solidità, soprattutto in vista del mercato estivo e degli investimenti futuri. La Champions, ancora una volta, si conferma una linfa vitale per i conti del club.
La classifica dei ricavi dopo la quinta giornata di Champions League:
Paris Saint-Germain — ~76 M€
Arsenal FC — ~74 M€
Manchester City FC — ~73 M€
FC Bayern Monaco — ~72 M€
Real Madrid CF — ~71 M€
Liverpool FC — ~69 M€
Chelsea FC — ~68 M€
Borussia Dortmund — ~66 M€
FC Internazionale Milano — ~65 M€
Barcellona — ~64 M€
Bayer 04 Leverkusen — ~63 M€
Tottenham Hotspur — ~62 M€
Atalanta BC — ~61 M€
Atlético Madrid — ~60 M€
Juventus — ~59 M€
Olympique Marsiglia — ~58 M€
Eintracht Francoforte — ~57 M€
SSC Napoli — ~56 M€
AS Monaco FC — ~55 M€
SL Benfica — ~54 M€
Villarreal CF — ~53 M€
PSV Eindhoven — ~52 M€
Sporting Clube de Portugal — ~51 M€
Newcastle United FC — ~50 M€
Club Brugge KV — ~49 M€
AFC Ajax — ~48 M€
F.C. Copenhagen — ~47 M€
FK Bodø/Glimt — ~46 M€
Galatasaray A.Ş. — ~45 M€
SK Slavia Praga — ~44 M€
Athletic Club — ~43 M€
Olympiacos FC — ~42 M€
Qarabağ FK — ~41 M€
R. Union Saint-Gilloise — ~40 M€
Pafos FC — ~39 M€
FC Kairat Almaty — ~38 M€
