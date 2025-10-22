Lo scambio tra l'allenatore e mister Chivu su Skysport e sul lavoro fatto sulle teste dei giocatori dell'Inter

22 ottobre 2025

Dopo la partita tra Union e Inter e la vittoria per quattro a zero dei nerazzurri, Fabio Capello ha parlato con Cristian Chivu e si è soffermato in particolare su un aspetto sul suo lavoro ad Appiano Gentile. «Sono contento per te. Credo che tu stia facendo la stessa strada che ho percorso io quando sono arrivato al Milan. Dicevano che il Milan era cotto, io non ho fatto altro che entrare nella testa dei giocatori dicendo che avevano ancora tanto da dare. La strada che stai percorrendo è stata come la mia, sei entrato nella testa dei giocatori, gli hai dato fiducia, gli hai fatto capire che si possono perdere le partite, gli hai fatto trovare autostima ed è una cosa psicologicamente importante. Hai fatto un lavoro molto più che tecnico psicologico», ha sottolineato.

La risposta di mister Chivu è stata questa: «Grazie. Credo sia tutto merito loro. I giocatori ci credono ancora, sono pronti a lavorare sodo. Accettano anche di essere allenabili, accettano di fare gruppo e lasciare l'ego da parte. Per quanto riguarda me, grazie per i complimenti. Io spero di avere la metà della sua carriera mister. Mi auguro di essere un vincente come lei, perchè lei per me me è un top allenatore. Ho avuto la fortuna di lavorare con lei. Mi ha accettato. È lei che mi ha portato a Roma e mi ha dato la possibilità di giocare ad alti livelli e per questo la ringrazio».

Allenabili — Capello ha detto ancora a Chivu: «La cosa importante, Cristian è che si vince se si hanno buoni giocatori e si può lavorare quindi, non si vince solo con gli schemi». «Con i brocchi non si vince», ha aggiunto Boban.

«Questo lo abbiamo imparato da giocatori ed è la verità - ha ribadito l'allenatore nerazzurro - perché è così. Ma ho la fortuna di essere dentro un gruppo fantastico, è un gruppo che ha qualità e ha margini di miglioramento nonostante la maggior parte sia già di alto livello. Mi fa piacere quando sono allenabili, accettano nuove proposte, di lasciare da parte l'orgoglio e di mettersi a disposizioned del gruppo».

(Fonte: Skysport)