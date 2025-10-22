Il giornalista ha detto la sua a proposito della vittoria dell'Inter in Champions e a proposito della sconfitta del Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 12:00)

Così Paolo Condò su Skysport ha parlato della vittoria dell'Inter contro l'Union e della sconfitta del Napoli contro il PSV. «Quello del Napoli è un no molto gridato, una sconfitta inattesa in queste proporzioni. Mi ha colpito la mancanza di reazione, sul 3-1 è finita la partita complice anche la sciocchezza di Lucca, ha dimenticato la differenza reti per esempio che può essere decisiva. C'è una crisi di rigetto. Il nuovo Napoli costruito per essere più forte dopo lo scudetto non sta rispondendo minimamente e sono arrivate diverse sconfitte. E sabato c'è Napoli-Inter», ha sottolineato.

-Era un'Inter solo da sbloccare psicologicamente e la sconfitta con la Juve ha aiutato?

Questa squadra sta facendo un ciclo. C'è stato uno scudetto e due finali di CL, sono i risultati di una grande squadra che andava shakerata e rinfrescata e sono arrivati giocatori , soprattutto in attacco, che quando entrano fanno molto bene a differenza dell'anno scorso. Chivu ha alzato la difesa e va a recuperare palla più alta. Sono le novità tattiche rispetto a Inzaghi e stanno funzionando.

«L'Inter sta bene, tre avversarie facili finora in Champions League, non ha avuto un City, ma la squadra sta facendo quello che doveva fare con nove gol segnati e zero subiti e facendo riposare anche chi sarà al Maradona titolare», ha detto ancora il giornalista a proposito del percorso nerazzurro in Champions. «Esposito? Da sei credo, ha sbagliato due gol clamorosi e ci sono anche aspettative importanti ormai su di lui».

(Fonte: SS24)