Anche Clarence Seedorf commenta l'episodio: "Anche l'espulsione non ha influito, anzi ha dato anche più carica. Anche se fosse stato ingiusto, la Juve ha reagito in modo esemplare. Non credo che rivedremo questo arbitro ancora in Champions l'anno prossimo. La Juve ha avuto anche la chance del 4-0. Nel calcio non puoi sempre vincere, fai la prestazione, guardate anche l'applauso della gente"