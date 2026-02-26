A Prime si è discusso del cartellino rosso di Kelly in Juventus-Galatasaray che ha lasciato i bianconeri in dieci dal 49'.
Rosso Kelly, Llorente: “Al VAR non c’è gente di calcio”. Seedorf: “Espulsione non ha influito”
A Prime si è discusso del cartellino rosso di Kelly in Juventus-Galatasaray: le parole di Llorente e Seedorf
Parte l'ex attaccante bianconero Fernando Llorente: "Non usiamo bene la tecnologia nel calcio, mi dà tanto fastidio questa cosa. Secondo me non c'è nessuno che gioca a calcio, Kelly cade accidentalmente, non è mai giallo"
Anche Clarence Seedorf commenta l'episodio: "Anche l'espulsione non ha influito, anzi ha dato anche più carica. Anche se fosse stato ingiusto, la Juve ha reagito in modo esemplare. Non credo che rivedremo questo arbitro ancora in Champions l'anno prossimo. La Juve ha avuto anche la chance del 4-0. Nel calcio non puoi sempre vincere, fai la prestazione, guardate anche l'applauso della gente"
