Ancora una volta Madrid è "blanca". L'ennesimo derby di Champions sorride al Real, che al termine dei 120 minuti del Metropolitano strappa il pass ai danni dell'Atletico solo dagli undici metri. Il gol di Gallagher dopo nemmeno un minuto aveva permesso ai colchoneros di pareggiare i conti dopo l'1-2 del Bernabeu ma la lotteria dei rigori ha premiato la squadra di Ancelotti. Anche se col giallo: inevitabile che nel post-partita l'attenzione fosse tutta su quanto successo con Julian Alvarez, scivolato mentre calciava dal dischetto e trovato "colpevole" di un doppio tocco che ha portato a cancellare il rigore che aveva trasformato. "Non ho parlato con Julian di questo ma avete visto il tiro? Avete visto toccare la palla due volte? Non abbiate paura, alzi la mano chi ha visto toccare la palla due volte? Nessuno? Prossima domanda", lo sfogo amaro di Diego Simeone in conferenza stampa.

Per il Cholo "quando Julian abbassa il piede la palla non si muove, eppure il Var ha deciso così. Non avevo mai visto il Var intervenire ai rigori ma voglio credere che abbia davvero toccato la palla due volte", ha sbottato ancora il tecnico argentino, che però non dimentica la prestazione dei suoi.