Il giornalista ha analizzato il pareggio contro l'Eintracht della squadra azzurra: "Male male contro una squadra che aveva incassato 30 gol"

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 17:32)

Dopo il pari del Napoli contro l'Eintracht per zero a zero, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla squadra di Conte al comando della classifica di Serie A. «Male, male, male in Champions la squadra azzurra - ha esordito - e per chi non l'avesse capito va proprio male l'avventura in Coppa perché dopo quattro giornate i risultati sono veramente miseri. Compreso e anzi soprattuto, questo zero a zero contro l'Eintracht che è una squadra normale. In Bundesliga è ottava e ha subito 19 gol in 9 gare e anche in CL in tre partite di gol ne aveva subiti 11, insomma, sommandoli 30 gol subiti in 12 gare e qui finisce zero a zero?».

«Stavolta non c'è stata in pratica neanche un'occasione. Sì, alla fine una girata, un po' di confusione però il Napoli, anche considerando le caratteristiche e i punti deboli dell'avversaria, ha fatto veramente una brutta figura», ha aggiunto.

«Sembra un'altra squadra rispetto a quella del campionato, o forse no perché anche con Lecce e Como si era visto qualcosa che non andava. Cosa c'è che non va? Gli assenti d'accordo: Lukaku fa mezza squadra e De Bruyne è quello che ha più qualità lancio e visione di gioco in mezzo al campo però anche i presenti, visto che non si può dare solo la colpa agli assenti, possono fare qualcosa di più. Alcuni giocatori, come Neres, sono irriconoscibili rispetto all'anno scorso. E anche l'allenatore può fare qualcosa di più oppure qualcosa di meno dal punto di vista dialettico spostando sempre l'attenzione su argomenti che sono polemici ma non sono calcistici», ha concluso il giornalista.