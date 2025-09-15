In conferenza stampa l'allenatore bianconero ha presentato la sfida col Borussia ed è tornato sulla vittoria contro i nerazzurri

Nella prima conferenza stampa della nuova stagione di Champions League, Igor Tudor ha parlato della sfida con il Borussia ma è anche tornato, insieme ai giornalisti, sulla partita vinta contro l'Inter sabato sera. «Dove può arrivare la squadra? Non penso mai dove si possa arrivare, in Europa come in Serie A. Perché rischi di non vedere cosa c'è davanti, si va avanti uno step alla volta. Col Borussia serve una squadra organizzata, giocheremo dopo due giorni e dovremo andare forte, vedere cosa fare meglio, vedere i cambi, programmare la partita. È una competizione di squadre di livello e tutte le gare sono difficili», ha sottolineato.

-Non si può non torare sulla gara contro l'Inter. Una vittoria importante che dà entusiasmo. A mente fredda, dopo averci ripensato cose tiene e cosa vuole correggere?

Sono due impressioni su quella partita. Credo che abbiamo giocato con la squadra più forte della Serie A se si guarda alla rosa. Per me loro sono davanti anche al Napoli. E l'altra impressione è che l'abbiamo vinta senza fare del nostro massimo e quindi è una bella cosa. Perché mancavano due o tre giocatori che possono alzare il livello, due tre nuovi che sono arrivati non sono a posto. Poi anche i Nazionali, Thuram che non ha fatto dieci giorni, altri che hanno viaggiato. Tante cose che mostrano che non eravamo al massimo ma abbiamo vinto e questa è un'osservazione sincera che mi piace perché abbiamo vinto nonostante queste situazioni. Non è che la squadra non ha dato tutto, non ha dimostrato tutto quello che sa fare. Non sto parlando di sbagli.

-Primo derby d'Italia e prima gara di CL, questa è più importante?

Inizia una competizione nuova, niente di personale, una competizione che a tutti i giocatori piace e che tutti sognano di giocare. È una competizione bellissima e affascinante, la aspettiamo tutti, ma la prepariamo come tutte le altre partite. La mia esperienza mi dice che la Champions la vogliono giocare tutti, si dimenticano tutte le stanchezza, vogliono giocarla anche con mezza gamba. Chi gioca ha calcio ha l'obiettivo di giocare in CL. Giocarla è un privilegio.

-Ci saranno delle rotazioni e proverà assetti diversi?

Si gioca in maniera diverso perché ci sono squadre che vengono da altri campionati, a livelli alti. Sono campionati meno diffili a livello tattico, in Italia le squadre si preparano di più in difesa, quindi qualcosa a livello offensivo può venire più semplice. Ma ora ci sono tantissimi video analisti e viene studiato tutto nel dettaglio. Sono gare diverse, il calcio è diverso. Le scelte le farò, non posso dirvi nulla perché non so ancora.

-Ti senti pronto per la CL e che idea hai del turnover?

Non si può programmare sul lungo, si vede di partita in partita, si vede lo stato di forma individuale, la freschezza, le caratteristiche, bisogna anche vedere cosa c'è dopo... Non posso guardare più avanti. Io sono pronto a fare il mio lavoro al massimo, indipendentemente dalla competizione.

